Динамо разгромно проиграло команде Миколенко в товарищеском матче — видео 29 июля, 23:58 Даниэль Кальверт-Льюин стал автором первого гола в матче (Фото:ФК Эвертон via Twitter)

Киевское Динамо в товарищеском матче потерпело разгромное поражение от английского Эвертона со счетом 0:3.

В роли отыгрывающихся «бело-синие» оказались уже на 4-й минуте встречи после того, как Даниэль Кальверт-Льюин ударом головой перебросил мяч через Руслана Нещерета.

Видео дня

После перерыва англичане, за которых выступает экс-игрок Динамо Виталий Миколенко, забивали еще два мяча. Дублем отметился Дуайт МакНил.

Эвертон — Динамо 3:0

Голы: Кальверт-Льюин, 4, МакНил, 73, 78

Несколькими днями ранее Динамо в дополнительное время победило турецкий Фенербахче и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.