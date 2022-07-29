Динамо разгромно проиграло команде Миколенко в товарищеском матче — видео

29 июля, 23:58
Даниэль Кальверт-Льюин стал автором первого гола в матче (Фото:ФК Эвертон via Twitter)

Даниэль Кальверт-Льюин стал автором первого гола в матче (Фото:ФК Эвертон via Twitter)

Киевское Динамо в товарищеском матче потерпело разгромное поражение от английского Эвертона со счетом 0:3.

В роли отыгрывающихся «бело-синие» оказались уже на 4-й минуте встречи после того, как Даниэль Кальверт-Льюин ударом головой перебросил мяч через Руслана Нещерета.

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https://twitter.com/Everton/status/1553092822210940928?cxt=HHwWgMC8sa7s2I0rAAAA

После перерыва англичане, за которых выступает экс-игрок Динамо Виталий Миколенко, забивали еще два мяча. Дублем отметился Дуайт МакНил.

https://twitter.com/Everton/status/1553115189293326336?cxt=HHwWgIC9kaaC440rAAAA
https://twitter.com/Everton/status/1553116391607353344?cxt=HHwWgIC-iaTI440rAAAA

Эвертон — Динамо 3:0
Голы: Кальверт-Льюин, 4, МакНил, 73, 78

Несколькими днями ранее Динамо в дополнительное время победило турецкий Фенербахче и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Видео Товарищеские матчи Эвертон ФК Динамо (Киев)

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