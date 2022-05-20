Отправил в нокдаун. Известный футбольный тренер ударил ногой фаната после матча — видео

20 мая, 15:06
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Дальнейший конфликт удалось предотвратить (Фото:Action Images via Reuters/Carl Recine)

Дальнейший конфликт удалось предотвратить (Фото:Action Images via Reuters/Carl Recine)

Главный тренер Кристал Пэлас Патрик Вийера ударил ногой фаната Эвертона после поражения своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии.

Поединок завершился поражением подопечных французского наставника со счетом 2:3, хотя после первого тайма они выигрывали с разницей в два мяча.

После окончания встречи на поле выбежали фанаты. Один из них подбежал к Виейра и начал активно перед ним махать руками.

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45-летний специалист повелся на провокацию и ударил ногой болельщика, сбив того с ног.

Дальнейший конфликт удалось предотвратить посредством вмешательства в ситуацию других фанатов.

https://twitter.com/JDNalton/status/1527405376420954112

Сообщалось, что голкипера сборной Англии и Эвертона Джордана Пикфорда подозревают в участии в массовой драке.

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Теги:   Футбол Видео Эвертон Английская Премьер-лига Чемпионат Англии

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