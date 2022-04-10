«У меня не было слов, когда я его открыл». Миколенко получил от английского стюарда трогательное письмо с помощью для украинцев — фото

10 апреля, 15:00
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Виталий Миколенко (Фото:ФК Эвертон)

Виталий Миколенко (Фото:ФК Эвертон)

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко после матча английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед получил от стюарда неожиданное письмо.

Миколенко сообщил в своем аккаунте в Instgram, что после игры получил письмо от стюарда Томми, который поддержал Украину и передал деньги для помощи украинцам.

«Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, которое запало мне в душу и у меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь, Томми на меня не обидится за этот пост.

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Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране и всем людям, которые небезразличны. Слава Украине!" - написал Миколенко.

Ранее сообщалось, что Эвертон начал сбор денег для помощи Украине.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Сборная Украины Война в Украине Эвертон

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