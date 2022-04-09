Миколенко остановил Роналду. Клуб украинца сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед в матче английской Премьер-лиги

9 апреля, 17:26
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Миколенко не позволил Роналду забить (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Миколенко не позволил Роналду забить (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Эвертон сенсационно победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Судьбу матча решил единственный гол Энтони Гордона на 27-й минуте.

В составе Эвертона весь матч отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

Согласно оценкам популярного портала WhoScored, украинец получил за игру 7,5 баллов, что является четвертым показателем в команде.

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Интересно, что лидер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который также отыграл весь матч, получил оценку намного ниже - 6,1.

После 32-х туров Эвертон занимает 17-е место, а Манчестер Юнайтед — седьмое.

Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Гордон, 27

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Эвертон начал сбор денег для помощи Украине.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига

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