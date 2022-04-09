Миколенко остановил Роналду. Клуб украинца сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед в матче английской Премьер-лиги
Миколенко не позволил Роналду забить (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Эвертон сенсационно победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.
Судьбу матча решил единственный гол Энтони Гордона на 27-й минуте.
В составе Эвертона весь матч отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.
Согласно оценкам популярного портала WhoScored, украинец получил за игру 7,5 баллов, что является четвертым показателем в команде.
Интересно, что лидер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который также отыграл весь матч, получил оценку намного ниже - 6,1.
После 32-х туров Эвертон занимает 17-е место, а Манчестер Юнайтед — седьмое.
Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0
Гол: Гордон, 27
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Эвертон начал сбор денег для помощи Украине.
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