Миколенко остановил Роналду. Клуб украинца сенсационно обыграл Манчестер Юнайтед в матче английской Премьер-лиги 9 апреля, 17:26 Цей матеріал також доступний українською Миколенко не позволил Роналду забить (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Эвертон сенсационно победил Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Судьбу матча решил единственный гол Энтони Гордона на 27-й минуте.

В составе Эвертона весь матч отыграл украинский защитник Виталий Миколенко.

Согласно оценкам популярного портала WhoScored, украинец получил за игру 7,5 баллов, что является четвертым показателем в команде.

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Интересно, что лидер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который также отыграл весь матч, получил оценку намного ниже - 6,1.

После 32-х туров Эвертон занимает 17-е место, а Манчестер Юнайтед — седьмое.

Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Гордон, 27

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Эвертон начал сбор денег для помощи Украине.

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