Миколенко с партнерами презентовал новую форму Эвертона с добавлением стильных узоров — видео

29 июня, 12:58
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Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

«Ириски», за которые выступает украинец Виталий Миколенко, представили домашний комплект формы на сезон 2023/24.

В своем Twitter-аккаунте английский клуб опубликовал видео, в котором игроки команды и, в частности, украинский футболист показали новую форму своей команды.

Домашняя форма Эвертона разработана в синем цвете с воротничком и кромками рукавов, которые имеют белый цвет и дополнена узорами, сообщает сайт клуба.

Видео дня

https://twitter.com/Everton/status/1674311813586997250
Миколенко в новой форме клуба (Фото: Эвертон)
Миколенко в новой форме клуба / Фото: Эвертон

В прошлом сезоне Миколенко сыграл за Эвертон в АПЛ 34 матча и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Цыганков принял участие в презентации формы Жироны.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Эвертон Виталий Миколенко

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