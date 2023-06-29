Миколенко с партнерами презентовал новую форму Эвертона с добавлением стильных узоров — видео 29 июня, 12:58 Виталий Миколенко (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

«Ириски», за которые выступает украинец Виталий Миколенко, представили домашний комплект формы на сезон 2023/24.

В своем Twitter-аккаунте английский клуб опубликовал видео, в котором игроки команды и, в частности, украинский футболист показали новую форму своей команды.

Домашняя форма Эвертона разработана в синем цвете с воротничком и кромками рукавов, которые имеют белый цвет и дополнена узорами, сообщает сайт клуба.

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Миколенко в новой форме клуба / Фото: Эвертон

В прошлом сезоне Миколенко сыграл за Эвертон в АПЛ 34 матча и получил четыре желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Цыганков принял участие в презентации формы Жироны.