В компанию к экс-динамовцу. Английский клуб зимой попытается подписать звезду Шахтера — СМИ 12 сентября, 16:00 Мудриком интересуется много европейских клубов (Фото:ФК Шахтер)

Английский Эвертон намерен подписать полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика, сообщает Liverpool Echo.

По информации издания, Эвертон планирует приобрести молодого человека донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика в январе во время зимнего трансферного окна.

Также на позицию вингера Эвертона рассматривает футболиста венгерского Ференцвароша Адама Траоре, ранее выступавшего за молдавский Шерифа.



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Следует отметить, что за Эвертон выступает экс-футболист киевского Динамо Виталий Миколенко, перешедший в английскую команду в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболиста.



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