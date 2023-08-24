«Продолжаем быть солидарными». Клуб английской Премьер-лиги поздравил украинцев с Днем Независимости — фото 24 августа, 10:50 Эвертон и Манчестер Сити (Фото:sport.segodnya.ua)

Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко, выразил слова поддержки украинцам в День Независимости.

В своем Twitter-аккаунте англичане заявили, что продолжают быть солидарными с украинским народом, который защищает свою Родину от российских захватчиков.

«Продолжаем быть солидарными с народом Украины в День Независимости», — написала пресс-служба Эвертона.

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Ранее футболист Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем Государственного флага, который отмечают 23 августа.