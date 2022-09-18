Перед матчем чемпионата Англии. Футболист сборной Украины совершил трогательный поступок — видео 18 сентября, 19:49 Миколенко провел на поле всю игру (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко совершил трогательный поступок перед матчем 8-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма.

Так, когда футболисты вышли на поле и выстроились в шеренгу, 23-летний воспитанник киевского Динамо увидел, что девочка, выводившая игроков на поединок, замерзла от холода.

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Миколенко тут же отреагировал на ситуацию, сняв с себя курточку и укрыв ею ребенка.

Сам матч завершился победой Эвертона со счетом 1:0. Этот выигрыш стал первым для команды в текущем розыгрыше чемпионата.

Миколенко провел на поле всю игру, в голе украинец не поучаствовал.

Сообщалось, что Эвертон намерен подписать вингера донецкого Шахтера и сборной Украины Михаила Мудрика.



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