Коноплянка может продолжить карьеру в чемпионате Малайзии — СМИ

29 июня, 14:19
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Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка вошел в сферу интересов малазийского клуба Теренгана.

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Об этом рассказал главный тренер коллектива Томислав Штайнбрюкнер. По его словам, Коноплянка является прекрасным вингером и сможет помочь команде. Однако ему не верится, что трансфер состоится.

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«Я был очень удивлен, когда агент предложил мне услуги действительно известного в Европе Коноплянки. Я не уверен, что агент был действительно серьезным, но это одно из имен, которое мне назвали.

После того как мы не смогли подписать Рашида Сафави, мы будем счастливы, если получим Коноплянку, который также является отличным вингером и может играть на позиции атакующего полузащитника. Но договариваться с агентом должно руководство.

Я понимаю, что это зависит от бюджета, независимо от того, доступен он Теренгану или нет", — сказал Штайнбрюкнер Majoriti.

Отметим, что Теренган идет на восьмой строчке в чемпионате Малайзии.

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Напомним, что Коноплянка недавно покинул польскую Краковию, с которой у него закончился контракт.

Ранее сообщалось, что Коноплянка рассказал о тяжелом периоде в своей жизни, который мог заставить футболиста закончить карьеру.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка

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