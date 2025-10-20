«Это не вопрос денег». Коноплянка рассказал, при каком условии возобновит карьеру

20 октября, 21:55
Евгений Коноплянка (Фото: УАФ)

Бывший вингер сборной Украины Евгений Коноплянка не исключает возможности возвращения в футбол в качестве игрока.

Его может заинтересовать проект с хорошим тренером, однако сейчас таких вариантов в Украине нет, считает 36-летний экс-футболист.

«Если честно, физически чувствую себя неплохо. Но должно быть за кого хотеть играть. Если бы в Украине был подходящий клуб — играл бы. Но не вижу смысла выходить просто так, чтобы снова стереть колени или чтобы спина еще больше «скрипела» утром.

Если бы был тренер, который мне близок по философии и стилю, то, поверьте, я бы пошел. Это не вопрос денег. Просто жаль, что из-за войны не все так просто реализовать", — цитирует Коноплянку Футбол 24.

Напомним, Коноплянка завершил игровую карьеру летом 2024 года.

На клубном уровне Евгений представлял Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер, Краковию и ЧФР. Среди прочего становился чемпионом Украины с Шахтером, выигрывал Лигу Европы с Севильей.

Коноплянка провел 87 матчей за сборную Украины, в которых забил 21 гол. Он третий лучший бомбардир в истории сине-желтых.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка

