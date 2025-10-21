«Даже думать не нужно»: Коноплянка назвал лучшего тренера в Украине

36-летний футболист считает, что лучшим тренером в Украине является наставник Полесья Руслан Ротань.

«Как я уже говорил, я бы еще побежал за своего тренера и за свой родной клуб — за Днепр. Но, к сожалению, сейчас видим, какая ситуация с клубом. Если говорить о тренерах в Украине — то здесь, без сомнения, номер один для меня Руслан Петрович Ротань. Даже думать не надо.

В прошлом сезоне хорошо себя показал Шовковский, как бы там ни было сейчас. Мне также импонирует Лупашко — нравится его стиль, построение игры от вратаря, когда команда не выносит тот мяч. Это такой определенный испанский стиль, который мне близок".

Коноплянка выделили несколько тренеров из Европы, стиль которых ему нравится.

«Если говорить о Европе, то мне очень нравится Унаи Эмери. Между ним и Лупашко даже можно провести определенную параллель. Я был на сборах и смотрел вживую, своими глазами, как они играют — мне понравилось. Хорошая игра, интересный футбол. И против Шахтера, и против Динамо Карпаты показали себя очень хорошо — зрители кайфуют от такого футбола.

Я помню, как сам играл с Эмери. Он любит систему, много движения, чтобы все были близко друг к другу, не брали большую дистанцию между игроками. Короткий пас, контроль, компактность — вот что для него главное. Где у тебя большинство — там твое преимущество.

Не будем уже вспоминать всех этих «Гвардиол» или тренеров Ливерпуля. Но о ком действительно можно еще сказать — это Де Дзерби. Где бы он ни работал, всегда виден его почерк. Я видел, как в Шахтере он ставил свой тактический план. Хороший коуч, у которого хочется учиться. Замечательный стиль", — сказал Евгений для Футбол 24.

