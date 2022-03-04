«Остановите его, потому что может быть поздно». Коноплянка отреагировал на военное вторжение России в Украину — видео 4 марта, 15:30 Цей матеріал також доступний українською Евгений Коноплянка (Фото:Евгений Коноплянка via Instagram)

Украинский футболист польской Краковии Евгений Коноплянка высказался о военном вторжении России в Украину.

Коноплянка опубликовал видеообращение в своем аккаунте в Instagram.

«Я — Евгений Коноплянка. Я игрок сборной Украины. Я обычный человек и мне врать не очень хочется. Я просто скажу, что происходит в Украине. Зачем мне сейчас нужно все это преувеличивать? Зачем мне наговаривать на тех детей, которых вижу в интернете, когда просыпаюсь, а сейчас их уже нет? Нет моих родственников, знакомых, друзей. Дома развалены. Садики, школы.

Для чего? Врать, что вы едете к нам на переговоры тогда? Я один из миллионов людей, которые пытаются вам донести, что это неправда. Нас жгут и убивают. Обычных людей, которые живут уже в подвалах 7-й день. Моя семья жила так же два дня и рассказывали эмоции, когда над головой взрываются бомбы и ракеты.

Люди, услышьте. Это не шутки. Остановите его. Потому что может быть поздно, и вы можете быть следующими", — сказал украинский футболист.

Накануне футболист Манчестер Сити и Сборной Украины Александр Зинченко обратился к российским футболистам, кторые молчат о войне в Украине.

Ранее к футболистам сборной России обратился нападающий лондонского Вест Хэма и национальной команды Андрей Ярмоленко.



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