Коноплянка официально покинул польский клуб 28 мая, 10:31 Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Украинский футболист Краковии Евгений Коноплянка покинул клуб.

Стороны приняли решение не продлевать контракт, который был рассчитан до лета текущего года.

Пресс-служба клуба официально объявила о расставании с украинцем после последнего тура чемпионата Польши, в котором Краковия разгромила Вислу (3:0).

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Представители польской команды пожелали удачи 33-летнему вингеру и поблагодарили за сезон.

⚪️🔴 Wraz z końcem sezonu 2022/23, Evgenii Konoplyanka opuszcza szeregi Najstarszego Klubu Sportowego w Polsce.



🤝 Kono, dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!



🔗 Więcej informacji 👉 https://t.co/DEolgDoRfE pic.twitter.com/yPT37VTgTE — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) May 27, 2023

Напомним, Коноплянка выступал за Краковию полтора сезона — первые полгода был в аренде с донецкого Шахтера, а затем подписал соглашение на год. За это время он провел 38 игр, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

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