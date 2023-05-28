Коноплянка официально покинул польский клуб

28 мая, 10:31
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Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Украинский футболист Краковии Евгений Коноплянка покинул клуб.

Стороны приняли решение не продлевать контракт, который был рассчитан до лета текущего года.

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Пресс-служба клуба официально объявила о расставании с украинцем после последнего тура чемпионата Польши, в котором Краковия разгромила Вислу (3:0).

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Представители польской команды пожелали удачи 33-летнему вингеру и поблагодарили за сезон.

Напомним, Коноплянка выступал за Краковию полтора сезона — первые полгода был в аренде с донецкого Шахтера, а затем подписал соглашение на год. За это время он провел 38 игр, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

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Ранее сообщалось, что Ребров трогательно попрощался с Аль-Айном.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка

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