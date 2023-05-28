Коноплянка официально покинул польский клуб
Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)
Украинский футболист Краковии Евгений Коноплянка покинул клуб.
Стороны приняли решение не продлевать контракт, который был рассчитан до лета текущего года.
Пресс-служба клуба официально объявила о расставании с украинцем после последнего тура чемпионата Польши, в котором Краковия разгромила Вислу (3:0).
Представители польской команды пожелали удачи 33-летнему вингеру и поблагодарили за сезон.
Напомним, Коноплянка выступал за Краковию полтора сезона — первые полгода был в аренде с донецкого Шахтера, а затем подписал соглашение на год. За это время он провел 38 игр, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.
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