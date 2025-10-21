«Это провокация»: Коноплянка объяснил, почему футболисты не хотят общаться с журналистами

Бывшая звезда сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, почему некоторые футболисты не имеют желания давать искренние интервью представителям медиа. По его мнению, игроки такие «закрытые», в частности, из-за самих журналистов.

«Вы знаете, я вам скажу прямо — проблема не только в футболистах. Она в том, что некоторые журналисты просто разрушили доверие. И я не боюсь это сказать открыто. Есть один из журналистов, который любит говорить много глупостей. Он не уважает футболистов, позволяет себе соответственно высказываться. Вот именно такие люди, к сожалению, сделали так, что игроки стали более закрытыми.

Это как в команде: бывает один игрок, который разрушает атмосферу — и все сыпется. В медиа то же самое: несколько человек испортили репутацию целой среде. Потому что когда спортсмен открывается, говорит честно, а потом видит, как его слова искажают ради кликбейта или просмотров — он просто больше не хочет общаться.

Я сам это проходил. Говоришь от души, искренне, а потом читаешь и не узнаешь собственных слов: все перевернуто с ног на голову. Для чего? Чтобы было ярче в заголовке, чтобы «зашло». Но это больно. Потому что ты хочешь быть честным, а тебя выставляют в невыгодном свете.

Вон недавно вытащили старое видео с Кварцяным. Ему Роман Бебех, если я не ошибаюсь, задал провокационный вопрос — и было видно, что тренера просто специально задели. А потом подали это как сенсацию: мол, Кварцяный накричал. Ну конечно накричал, потому что вопрос был спланирован, чтобы вывести его из равновесия. Или когда у Блохина спрашивали напрямую: Когда подаете в отставку? — это не журналистика, это провокация. Так нельзя.

Поэтому я прекрасно понимаю футболистов. Они боятся, что их слова вырежут из контекста или подадут искаженно. А потом — проблемы: клуб читает, делает выводы, что ты «нагавкал», — и начинается. Человек, который хотел быть искренним, в итоге страдает.

Из-за этого ребята закрываются. Мы часто обсуждаем это между собой — я объясняю им, что надо быть открытыми, но в то же время осторожными. Если бы был уверен, что все журналисты корректные, искренние, доброжелательные, я бы сказал игрокам: Говорите все, что думаете. Но, к сожалению, не все такие. Поэтому теперь каждый десять раз подумает, кому дает интервью и что говорит", — цитирует Евгения Футбол 24.

Напомним, Коноплянка завершил игровую карьеру летом 2024 года. Он провел 87 матчей за сборную Украины, в которых забил 21 гол. Евгений является третьим лучшим бомбардиром в истории Сине-желтых.

На клубном уровне экс-футболист представлял Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер, Краковию и ЧФР. Среди прочего становился чемпионом Украины с Шахтером, выигрывал Лигу Европы с Севильей.

