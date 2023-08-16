После провала в еврокубках. Именитый спортивный директор покинул Днепр-1 ради перволигового клуба 16 августа, 20:05 Евгений Красников (Фото:СК Днепр-1)

Евгений Красников сообщил, что больше не будет работать в Днепр-1 и вернется в Металлист.



Функционер в личной беседе с журналистом Игорем Цыгаником сообщил о том, что больше не может выполнять свои обязанности в клубе.

«В прошлом году я принял предложение руководства СК Днепр-1 взять на себя селекционную политику клуба и сформировать тренерский штаб. После того как команду покинул Игорь Йовичевич и семь футболистов основного состава, я считаю нам удалось сформировать боеспособную команду, которая до последнего боролась за победу в чемпионате и пробилась в весеннюю стадию еврокубков.

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Если бы удалось выиграть чемпионат, счел бы для себя сезон успешным! На сегодняшний момент у СК Днепр-1 осталась команда, которая и в этом сезоне готова бороться за чемпионство. После окончания сезона я долго размышлял над этим решением, но считаю его абсолютно верным, потому что большего, чем я дал, на сегодняшний момент СК Днепр-1 я дать не могу.

Поэтому обратился к генеральному директору Андрею Руссолу с просьбой уволить меня с должности спортивного директора. Считаю, что на сегодняшний момент в клубе достаточно специалистов, которые смогут поднять команду на качественно новый уровень.

Я очень благодарен болельщикам клуба, руководству СК Днепр-1, главному тренеру, всему тренерскому и административному штабу, а особенно игрокам команды СК Днепр-1, которые, на мой взгляд, в прошлом сезоне сделали невозможное! Желаю днепровскому клубу больших побед. В ближайшее время я планирую вернуться к работе в Металлисте", — приводит слова Красникова журналист на своей странице в соцсети Twitter.

Отметим, что Металлист по итогу прошлого сезона покинул УПЛ. Сейчас команда выступает в Первой лиге Украины.

Напомним, Днепр-1 вылетел в квалификации Лиги чемпионов, где уступил Панатинаикосу. В первой игре отбора Лиги Европы украинский клуб разгромно проиграл Славии из Чехии.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Барселоны поделился впечатлениями после возвращения в Украину.