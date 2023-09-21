«Есть много талантливых ребят». Селезнев уверенно назвал украинских футболистов, которые способны покорить Европу 21 сентября, 11:55 Евгений Селезнев (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев выделил украинских игроков, которых заждался европейский футбол.

По словам Евгения, в Украине есть много талантливых футболистов, однако больше всего он поражен прогрессом Георгия Судакова.

«В Европе уже могут играть Пихаленок и Сваток. Буяльский — красавец. Игре Судакова я вообще удивляюсь, он большой молодец, классный футболист. Уверен, что он будет стоить очень больших денег. Много у нас есть талантливых ребят», — цитирует Селезнева Спорт-Экспресс.

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