«Есть много талантливых ребят». Селезнев уверенно назвал украинских футболистов, которые способны покорить Европу

21 сентября, 11:55
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Евгений Селезнев (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Евгений Селезнев (Фото:Евгений Селезнев via Instagram)

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев выделил украинских игроков, которых заждался европейский футбол.

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По словам Евгения, в Украине есть много талантливых футболистов, однако больше всего он поражен прогрессом Георгия Судакова.

«В Европе уже могут играть Пихаленок и Сваток. Буяльский — красавец. Игре Судакова я вообще удивляюсь, он большой молодец, классный футболист. Уверен, что он будет стоить очень больших денег. Много у нас есть талантливых ребят», — цитирует Селезнева Спорт-Экспресс.

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Ранее Евгений Селезнев рассказал о теперешнем состоянии Артема Милевского.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Евгений Селезнев Георгий Судаков

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