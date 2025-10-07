«Уже ничего не изменишь». Селезнев назвал большую ошибку в своей карьере

7 октября, 18:00
Денис Бойко и Евгений Селезнев (Фото: Денис Бойко/Instagram)

Денис Бойко и Евгений Селезнев (Фото: Денис Бойко/Instagram)

Бывший нападающий Днепра, Шахтера и сборной Украины Евгений Селезнев заявил, что должен был завершить карьеру раньше.

В подкасте на YouTube-канале Дениса Бойко Селезнев признался, что после возвращения из-за границы не смог адаптироваться к изменениям в футболе.

«Честно говоря, тяжело. Моя ошибка, что я продолжал играть, надо было заканчивать раньше. Не в физическом плане. Когда я вернулся в Украину после Турции, Европы, то футбол немного изменился и я этого просто не понимал. Но есть, как есть, уже ничего не изменишь.

Физически я неплохо себя чувствовал. Футбол изменился, и наверное, моя ошибка, что я искал то Днепр, которое было. Искал этот коллектив, пытался его создавать. Без этого нельзя в футболе", — сказал Селезнев.

В течение карьеры Евгений Селезнев выступал за Шахтер, Арсенал (Киев), Днепр, Кубань, Карабюкспор, Акхисар Беледиеспор, Малагу, Бурсаспор, Колос и Минай, а также защищал цвета сборной Украины, за которую провел 58 матчей и забил 11 голов.

Последний официальный матч Селезнев провел в 2022 году, выступая за Минай.

Ранее сообщалось, что Селезнев объяснил провал сборной Украины на Евро-2016.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Селезнев

