«Мне стыдно». Бывший футболист сборной Украины заявил, что сожалеет о выступлениях за российский клуб 15 июня, 19:10 Цей матеріал також доступний українською Евгений Селезнев сейчас выступает за Минай (Фото:ФК Минай via Facebook)

Нападающий закарпатского Миная и экс-футболист сборной Украины Евгений Селезнев прокомментировал свое решение перейти в российскую Кубань после начала войны на Донбассе.

В интервью SportArena футболист заявил, что считает себя украинцем и назвал ошибкой переход в российский клуб в 2016 году.

"Да, мне стыдно, что я играл в России. Если ты называешь кого-то братом и приходишь брата убивать, это идиотизм.

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Первое, что я сделаю после победы? Не знаю, буду отмечать. Встречусь с ребятами, кто был на передовой", — сказал Селезнев.

В феврале 2016 года Селезнев перешел из Днепра в Кубань, однако уже в мае того же года он расторг с российским клубом контракт, сыграв всего в девяти матчах.

Ранее сообщалось, что украинский защитник Ярослав Ракицкий на фоне военного вторжения России в Украину расторг контракт с санкт-петербургским Зенитом.



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