«Нельзя играть без удовольствия». Известный экс-футболист сборной Украины назвал причину завершения карьеры 6 июня, 11:58 Евгений Селезнев 6 июня проведет прощальный матч (Фото:ФК Минай)

Экс-форвард сборной Украины, Днепра, донецкого Шахтера и других клубов Евгений Селезнев рассказал, почему решил повесить бутсы на гвоздь.

В интервью Sport Arena Селезнев признался, что перестал получать удовольствие от игры и это стало основным сигналом для решения завязать с карьерой.

«Просто перестал кайфовать от футбола, а если я не кайфую от него, то зачем играть. В футбол нельзя играть без удовольствия. Ты должен получать удовольствие, адреналин, должна быть теплота, любовь.

Видео дня

Если просто выходить играть, то я это называю — быть разнорабочим. Все факторы вместе повлияли — и отношение, и команда футболистов, и свои моменты. Когда я уходил, чемпионат Украины, отношение, сами клубы были другими. Я не видел такого, что сейчас делается", — рассказал Селезнев



Селезнев за карьеру сыграл более 500 матчей, 257 из которых — в украинской Премьер-лиге, где забил 117 голов, войдя в тройку лучших бомбардиров чемпионата Украины.

Также на счету Селезнева 58 матчей и 11 голов за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что 6 июня в Ужгороде Селезнев проведет прощальный матч, который посвятит украинским воинам.

