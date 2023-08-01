Коленом в голову. Вратарь Днепра-1 получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов — фото

1 августа, 21:25
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Евгений Волынец (Фото:СК Днепр-1)

Евгений Волынец (Фото:СК Днепр-1)

Днепровский коллектив проводит ответный матч второго раунда Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

В средине первого тайма голкипер украинской команды Евгений Волынец получил серьезную травму.

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Нападающий греческого клуба Паласиос откликнулся на передачу, которая выводила его один на один, но вратарь был первым на мяче. Форвард, не успев затормозить, коленом влетел в голову Евгению.

Видео дня

Football Hub
Фото: Football Hub

Медицинская бригада немедленно появилась на поле и оказала первую помощь футболсту.

Волынец не смог продолжить игру, а его заменил Яков Кинарейкин.

Отметим, что первый тайм завершился вничью — 1:1. Матч, который был домашним для Днепра-1, завершился победой Панатинаикоса (3:1).

Напомним, на нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лига Чемпионов СК Днепр-1

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