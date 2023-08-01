Коленом в голову. Вратарь Днепра-1 получил жуткую травму в матче Лиги чемпионов — фото 1 августа, 21:25 Евгений Волынец (Фото:СК Днепр-1)

Днепровский коллектив проводит ответный матч второго раунда Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

В средине первого тайма голкипер украинской команды Евгений Волынец получил серьезную травму.

Нападающий греческого клуба Паласиос откликнулся на передачу, которая выводила его один на один, но вратарь был первым на мяче. Форвард, не успев затормозить, коленом влетел в голову Евгению.

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Фото: Football Hub

Медицинская бригада немедленно появилась на поле и оказала первую помощь футболсту.

Волынец не смог продолжить игру, а его заменил Яков Кинарейкин.

Отметим, что первый тайм завершился вничью — 1:1. Матч, который был домашним для Днепра-1, завершился победой Панатинаикоса (3:1).

Напомним, на нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция поединка Лиги чемпионов.