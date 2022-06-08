10 лет с начала Евро-2012. Только возвращение Украины вернет в Донецк мирную жизнь и футбол — Зеленский 8 июня, 23:29 Цей матеріал також доступний українською Ровно 10 лет назад состоялся первый матч Евро-2012, которое принимали Украина и Польша (Фото:hcdonbass/Twitter)

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ровно 10 лет назад состоялся первый матч Евро-2012, которое принимали совместно Украина и Польша.



Зеленский подчеркнул, что проведение чемпионата объединило украинцев и европейцев. Футбольные матчи, в том числе, проводились в оккупированном Донецке на Донбасс-Арене.

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«Как раз сегодня оккупанты выпустили абсолютно сумасшедшую новость о том, что якобы они готовятся объединить какие-то футбольные клубы со всех оккупированных территорий в один пвевдочемпионат из Донецка, Луганска, Херсона, Мелитополя, Крыма и даже с части территорий Грузии. Просто издевательство оккупантов над людьми, которые все прекрасно помнят», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что только возвращение Украины в Донецк вернет жителям города мирную жизнь и футбол.

«Только возвращение Украины, которое обязательно будет, только наш флаг, только украинский закон будут означать для этих территорий и городов нормальную жизнь, которая там была — мирная, безопасная, открытая всему миру. И, естественно, принесет туда новые матчи команд мирового уровня на Донбасс-Арену», — заявил глава государства.

В понедельник, 6 июня, в соцсетях снова появились сообщения об обстреле оккупированного Донецка.

Кремлевская пропаганда сразу же возложила ответственность на украинскую сторону, однако местные жители в этом усомнились, отметив, что за предыдущие восемь лет войны ВСУ ничего подобного не делали.

Накануне Донецк также подвергся массированному обстрелу, который, по словам местных жителей, велся из подконтрольной РФ Макеевки.



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