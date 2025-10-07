«Поехал туда, куда не нужно было»: Селезнев объяснил провал сборной Украины на Евро-2016

Бывший футболист Евгений Селезнев рассказал о причинах фиаско команды Михаила Фоменко на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

«Во-первых, Степа с Ярмолой [Степаненко с Ярмоленко] поссорились. Я поехал туда, куда не нужно было ехать. Русик [Ротань] и Зюзя [Роман Зозуля] что-то там дисквалификацию [получили].

На сборах в Сардинии мы уже так не общались, как проводили время до плей-офф. Тогда выходной дали и каждый по группкам. Мы уже не были той сборной, что выходила на Евро", — заявил Селезнев на Ютуб канале во время разговора с Денисом Бойко.

Напомним, что перед ЧЕ состоялся поединок между Динамо и Шахтером в рамках игры УПЛ. Во время матча между игроками на поле возникла стычка, а лидер киевлян Андрей Ярмоленко ударил Тараса Степаненко по ноге.

На Евро-2016 команда Фоменко проиграла сборной Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1). Украина не забила ни одного гола и заняла последнее место в группе C.

