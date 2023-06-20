Чемпионат Европы U-21: все матчи сборной Украины, полное расписание и результаты
Сборная Украины (Фото:УАФ)
Молодежное Евро-2023 пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля.
В финальном турнире сыграют 16 команд, в том числе и сборная Украины, которую возглавляет Руслан Ротань.
Чемпионат Европы также станет отборочным на Олимпиаду-2024. Три лучшие сборные по итогам Евро-2023 (кроме Франции, которая квалифицировалась как хозяйка Игр) получат путевки на Олимпийские игры.
ГРУППА А
21 июня
19:00. Грузия — Португалия
19:00. Бельгия — Нидерланды
24 июня
19:00. Грузия — Бельгия
19:00. Португалия — Нидерланды
27 июня
19:00. Нидерланды — Грузия
19:00. Португалия — Бельгия
ГРУППА В
21 июня
19:00. Украина — Хорватия
21:45. Румыния — Испания
24 июня
19:00. Румыния — Украина
21:45. Испания — Хорватия
27 июня
21:45. Хорватия — Румыния
21:45. Испания — Украина
ГРУППА С
22 июня
19:00. Чехия — Англия
19:00. Германия — Израиль
25 июня
19:00. Чехия — Германия
19:00. Англия — Израиль
28 июня
19:00. Англия — Германия
19:00. Израиль — Чехия
ГРУППА D
22 июня
19:00. Норвегия — Швейцария
21:45. Франция — Италия
25 июня
19:00. Швейцария — Италия
21:45. Норвегия — Франция
28 июня
21:45. Италия — Норвегия
21:45. Швейцария — Франция
Четвертьфиналы
1 июня
19:00. 1А — 2С
22:00. 1В — 2D
2 июля
19:00. 1С — 2А
22:00. 1D — 2В
Полуфиналы
5 июля
Финал
8 июля
Напомним, что лучшим достижением сборной Украины на молодежном чемпионате Европы является второе место в 2006 году.