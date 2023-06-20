Чемпионат Европы U-21: все матчи сборной Украины, полное расписание и результаты 20 июня, 08:01 Сборная Украины (Фото:УАФ)

Молодежное Евро-2023 пройдет в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля.



В финальном турнире сыграют 16 команд, в том числе и сборная Украины, которую возглавляет Руслан Ротань.

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Чемпионат Европы также станет отборочным на Олимпиаду-2024. Три лучшие сборные по итогам Евро-2023 (кроме Франции, которая квалифицировалась как хозяйка Игр) получат путевки на Олимпийские игры.

Видео дня

ГРУППА А

21 июня

19:00. Грузия — Португалия

19:00. Бельгия — Нидерланды

24 июня

19:00. Грузия — Бельгия

19:00. Португалия — Нидерланды

27 июня

19:00. Нидерланды — Грузия

19:00. Португалия — Бельгия

ГРУППА В

21 июня

19:00. Украина — Хорватия

21:45. Румыния — Испания

24 июня

19:00. Румыния — Украина

21:45. Испания — Хорватия

27 июня

21:45. Хорватия — Румыния

21:45. Испания — Украина

ГРУППА С

22 июня

19:00. Чехия — Англия

19:00. Германия — Израиль

25 июня

19:00. Чехия — Германия

19:00. Англия — Израиль

28 июня

19:00. Англия — Германия

19:00. Израиль — Чехия

ГРУППА D

22 июня

19:00. Норвегия — Швейцария

21:45. Франция — Италия

25 июня

19:00. Швейцария — Италия

21:45. Норвегия — Франция

28 июня

21:45. Италия — Норвегия

21:45. Швейцария — Франция

Четвертьфиналы

1 июня

19:00. 1А — 2С

22:00. 1В — 2D

2 июля

19:00. 1С — 2А

22:00. 1D — 2В

Полуфиналы

5 июля

Финал

8 июля

Напомним, что лучшим достижением сборной Украины на молодежном чемпионате Европы является второе место в 2006 году.