Состоялась жеребьевка финального раунда. Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2023 18 октября, 20:23 Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников по групповому раунду чемпионата Европы 2023 года.



Подопечные Руслана Ротаня оказались в квартете B, где также выступят команды Румынии, Испании и Хорватии.

Состав других групп:

Группа А: Грузия, Бельгия. Нидерланды, Португалия.

Группа С: Израиль, Чехия, Англия, Германия.

Группа D: Норвегия, Швейцария, Италия, Франция.

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Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии. Проходить он будет с 21 июня по 8 июля.

На Евро-2023 молодежная сборная Украины вышла, разгромив сверстников из Словакии в ответном матче плей-офф отборочного турнира.