Состоялась жеребьевка финального раунда. Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2023

18 октября, 20:23
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Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии (Фото:УАФ)

Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии (Фото:УАФ)

Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников по групповому раунду чемпионата Европы 2023 года.

Подопечные Руслана Ротаня оказались в квартете B, где также выступят команды Румынии, Испании и Хорватии.

Состав других групп:

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Группа А: Грузия, Бельгия. Нидерланды, Португалия.
Группа С: Израиль, Чехия, Англия, Германия.
Группа D: Норвегия, Швейцария, Италия, Франция.

Видео дня

Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии. Проходить он будет с 21 июня по 8 июля.

На Евро-2023 молодежная сборная Украины вышла, разгромив сверстников из Словакии в ответном матче плей-офф отборочного турнира.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат Европы Сборная Украины

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