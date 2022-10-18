Состоялась жеребьевка финального раунда. Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников на Евро-2023
Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии (Фото:УАФ)
Молодежная сборная Украины по футболу узнала соперников по групповому раунду чемпионата Европы 2023 года.
Подопечные Руслана Ротаня оказались в квартете B, где также выступят команды Румынии, Испании и Хорватии.
Состав других групп:
Группа А: Грузия, Бельгия. Нидерланды, Португалия.
Группа С: Израиль, Чехия, Англия, Германия.
Группа D: Норвегия, Швейцария, Италия, Франция.
Молодежный чемпионат Европы-2023 состоится в следующем году в Румынии и Грузии. Проходить он будет с 21 июня по 8 июля.
На Евро-2023 молодежная сборная Украины вышла, разгромив сверстников из Словакии в ответном матче плей-офф отборочного турнира.