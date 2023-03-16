Сборная Англии назвала состав на матчи с Украиной и Италией в отборе на Евро-2024 16 марта, 18:06 Матч Англия — Украина состоится 26 марта (Фото:Сборная Англии via Twitter)

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт определился с заявкой на матчи против команд Украины и Италии в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

На стартовых матчах отбора Евро-2024 будут готовиться 25 футболистов, сообщает пресс-служба сборной Англии.

Заявка сборной Англии:

Вратари : Джордан Пикфорд (Эвертон), Ник Поуп ( Ньюкасл), Аарон Рамсдейл (Арсенал)

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Защитники: Бен Чилуэлл (Челси), Эрик Даер (Тоттенхэм), Марк Геи (Кристал Пэлас), Рис Джеймс (Челси), Гарри Магвайр (Манчестер Юнайтед), Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Джон Стоунз (Манчестер Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл), Кайл Уокер (Манчестер Сити)

Полузащитники: Джуд Беллингем (Боруссия Д), Конор Галлахер (Челси), Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Джеймс Мэддисон (Лестер), Мейсон Маунт (Челси), Келвин Филлипс (Манчестер Сити), Деклан Райс (Вест Гэм)

Форварды: Гарри Кейн (Тоттенхэм), Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед), Айвен Тоуни (Брентфорд), Фил Фоден (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Джек Грилиш (Манчестер Сити)

Матч против Италии Англия сыграет на выезде 23 марта, а 26 марта подопечные Саутгейта на своем поле встретятся с Украиной.

Ранее сборная Украины определилась с заявкой на матч против Англии.

Сообщалось, что наставником сборной Украины в матче стартового тура на Евро-2024 против Англии будет Руслан Ротань и он будет возглавлять команду до вероятного назначения летом главным тренером национальной команды Сергея Реброва, с которым идут переговоры.

