Украина с поражения от Англии стартовала в отборе на Евро-2024
Кейн забил первый мяч (Фото:REUTERS/Carl Recine)
Сборная Украины проиграла 0:2 на выезде команде Англии в матче 2-го тура квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
Хозяева с первых минут зажали гостей на чужой половине поля и постепенно начали расшатывать их оборону.
Львы добились своего на 37-й минуте, когда Сака навесил в штрафную, а Кейн опередил Караваева и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.
Немного погодя сборная Англии увеличила преимущество. Это Сака освободился от Матвиенко и из-за пределов штрафной красивым ударом отправил мяч в девятку.
Чуть ли не сразу Кейн едва не сделал счет разгромным, однако Трубин справился с ударом лидера атак соперника.
Во втором тайме тренерский штаб сборной Украины пытался повлиять на ход игры за счет замен, но Цыганков, Буяльский, Соболь и Довбик не исправили ситуацию.
Победа позволила Англии сохранить лидерство в группе с шестью очками из шести возможных, тогда как Украина, проведшая всего один матч в отборе, остается на последнем месте из пяти.
Англия - Украина 2:0
Голы: Кейн, 37, Сака, 40
В матче первого тура сборная Англии со счетом 2:1 обыграла на выезде Италию.