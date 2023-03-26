Украина с поражения от Англии стартовала в отборе на Евро-2024 26 марта, 20:57 Кейн забил первый мяч (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Сборная Украины проиграла 0:2 на выезде команде Англии в матче 2-го тура квалификации на чемпионат Европы по футболу 2024 года.



Хозяева с первых минут зажали гостей на чужой половине поля и постепенно начали расшатывать их оборону.

Львы добились своего на 37-й минуте, когда Сака навесил в штрафную, а Кейн опередил Караваева и с близкого расстояния переправил мяч в ворота.

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Немного погодя сборная Англии увеличила преимущество. Это Сака освободился от Матвиенко и из-за пределов штрафной красивым ударом отправил мяч в девятку.

Чуть ли не сразу Кейн едва не сделал счет разгромным, однако Трубин справился с ударом лидера атак соперника.

Во втором тайме тренерский штаб сборной Украины пытался повлиять на ход игры за счет замен, но Цыганков, Буяльский, Соболь и Довбик не исправили ситуацию.

Победа позволила Англии сохранить лидерство в группе с шестью очками из шести возможных, тогда как Украина, проведшая всего один матч в отборе, остается на последнем месте из пяти.

Англия - Украина 2:0

Голы: Кейн, 37, Сака, 40

В матче первого тура сборная Англии со счетом 2:1 обыграла на выезде Италию.