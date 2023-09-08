Плюс для Украины. Италия потеряла двух игроков перед матчами отбора Евро-2023
Кьеза (на фото) и Пеллегрини получили травмы (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Нападающий Федерико Кьеза и полузащитник Лоренцо Пеллегрини не помогут сборной Италии в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.
Об этом сообщает пресс-служба сборной Италии в Twitter.
Футболисты итальянской сборной не сыграют из-за травм. Кьеза имеет проблемы с приводной мышцей. У Пеллегрини — мышечная перегрузка.
По информации Sky Sport, также под вопросом участие в сентябрьских матчах отбора защитников Алессандро Бастони и Федерико Димарко.
Против Северной Македонии Италия сыграет 9 сентября, а с Украиной встретится 12 сентября.
Ранее сообщалось, что в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии за сборную Украины не сыграет полузащитник Николай Шапаренко.