Плюс для Украины. Италия потеряла двух игроков перед матчами отбора Евро-2023

8 сентября, 17:43
Поделиться:
Кьеза (на фото) и Пеллегрини получили травмы (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Кьеза (на фото) и Пеллегрини получили травмы (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Нападающий Федерико Кьеза и полузащитник Лоренцо Пеллегрини не помогут сборной Италии в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Италии в Twitter.

Читайте также:
Украина — Англия: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2024

Футболисты итальянской сборной не сыграют из-за травм. Кьеза имеет проблемы с приводной мышцей. У Пеллегрини — мышечная перегрузка.

Видео дня

https://twitter.com/Azzurri/status/1700116913542639687?t=D-u3-ElOBej7b6vMp9efPA&s=19

По информации Sky Sport, также под вопросом участие в сентябрьских матчах отбора защитников Алессандро Бастони и Федерико Димарко.

Против Северной Македонии Италия сыграет 9 сентября, а с Украиной встретится 12 сентября.

Ранее сообщалось, что в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии за сборную Украины не сыграет полузащитник Николай Шапаренко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Сборная Украины Сборная Италии Евро-2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X