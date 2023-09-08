Плюс для Украины. Италия потеряла двух игроков перед матчами отбора Евро-2023 8 сентября, 17:43 Кьеза (на фото) и Пеллегрини получили травмы (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Нападающий Федерико Кьеза и полузащитник Лоренцо Пеллегрини не помогут сборной Италии в матчах отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба сборной Италии в Twitter.

Футболисты итальянской сборной не сыграют из-за травм. Кьеза имеет проблемы с приводной мышцей. У Пеллегрини — мышечная перегрузка.

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По информации Sky Sport, также под вопросом участие в сентябрьских матчах отбора защитников Алессандро Бастони и Федерико Димарко.

Против Северной Македонии Италия сыграет 9 сентября, а с Украиной встретится 12 сентября.

Ранее сообщалось, что в матчах отбора Евро-2024 против Англии и Италии за сборную Украины не сыграет полузащитник Николай Шапаренко.

