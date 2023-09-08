Забил в 16 лет. Футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании — видео

8 сентября, 21:20
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Ламин Ямаль установил окончательный счет в матче (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Ламин Ямаль установил окончательный счет в матче (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

16-летний футболист Барселоны сборной Испании Ламин Ямаль отличился голом в матче отбора Евро-2024 против Грузии, установив исторический рекорд.


Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

Ямаль забил на 74-й минуте замкнув прострел Нико Уильямса, и установил окончательный счет в матче — 7:1.

https://twitter.com/Barca_Buzz/status/1700212070174830977
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Игрок Барселоны стал автором гола в возрасте 16 лет и 57, что является рекордом для сборной Испании.

Видео дня

Кроме этого, Ямаль стал самым молодым дебютантом сборной Испании. Он побил рекорд одноклубника Гави, который дебютировал в национальной команде в 17 лет и 62 дня.

https://twitter.com/SEFutbol/status/1700202858820370798

Ранее сообщалось, что сборная Испании заказала курьерский самолет, после таинственной пропажи бутс и перчаток.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Сборная Испании Евро-2024

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