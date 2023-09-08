Забил в 16 лет. Футболист Барселоны стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании — видео 8 сентября, 21:20 Ламин Ямаль установил окончательный счет в матче (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

16-летний футболист Барселоны сборной Испании Ламин Ямаль отличился голом в матче отбора Евро-2024 против Грузии, установив исторический рекорд.



Об этом сообщает пресс-служба сборной Испании.

Ямаль забил на 74-й минуте замкнув прострел Нико Уильямса, и установил окончательный счет в матче — 7:1.

Игрок Барселоны стал автором гола в возрасте 16 лет и 57, что является рекордом для сборной Испании.

Видео дня

Кроме этого, Ямаль стал самым молодым дебютантом сборной Испании. Он побил рекорд одноклубника Гави, который дебютировал в национальной команде в 17 лет и 62 дня.

Ранее сообщалось, что сборная Испании заказала курьерский самолет, после таинственной пропажи бутс и перчаток.