Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024 по футболу 9 октября, 13:43 Сборная Украины начнет матчи нового турнира в марте 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, финальная часть которого состоится в 2024 году в Германии.



Сборная Украины попала в группу C, где сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.

Все группы отбора на Евро-2024

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

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Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Вельс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

В финальную часть выходят по две лучшие команды из каждой группы. За еще три путевки на турнир поборются 12 победителей своих групп Лиги наций 2022/2023.

Квалификация на Евро-2024 начинается 23−25 марта 2023 года, завершается — 26 марта 2024 года матчами плей-офф.

Сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, тогда как национальная команда Беларуси допущена к турниру.

