Украина узнала соперников в отборе на Евро-2024 по футболу
Сборная Украины начнет матчи нового турнира в марте 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, финальная часть которого состоится в 2024 году в Германии.
Сборная Украины попала в группу C, где сыграет с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой.
Все группы отбора на Евро-2024
Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.
Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар
Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.
Группа D: Хорватия, Вельс, Армения, Турция, Латвия.
Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.
Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.
Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.
Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.
Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.
Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.
В финальную часть выходят по две лучшие команды из каждой группы. За еще три путевки на турнир поборются 12 победителей своих групп Лиги наций 2022/2023.
Квалификация на Евро-2024 начинается 23−25 марта 2023 года, завершается — 26 марта 2024 года матчами плей-офф.
Сборная России не сыграет в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года, тогда как национальная команда Беларуси допущена к турниру.