Без лидера. Сборная Украины по футболу объявила состав на матчи отбора Евро-2024 26 мая, 12:06 Сборная Украины в июне сыграет три матча (Фото:УАФ)

Тренерский штаб сборной Украины определился с заявкой национальной команды на июньские матчи отбора на чемпионат Европы-2024 по футболу против Северной Македонии и Мальты.

В основной заявке сборной Украины оказались 27 футболистов, еще пять игроков — в резервном списке, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В заявку не попал один из лидеров сине-желтых Александр Зинченко, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Шахтер), Андрей Лунин (Реал)

Защитники: Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля (Шахтер), Александр Тымчик (Динамо), Александр Сваток (Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон), Илья Забарный (Борнмут), Эдуард Соболь (Страсбург), Сергей Кривцов (Интер Майами)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков (все — Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, Руслан Малиновский (Марсель), Виктор Цыганков (Жирона), Михаил Мудрик (Челси), Даниил Игнатенко (Бордо), Владислав Кочергин (Ракув)

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (Днепр-1), Владислав Ванат (Динамо)

Резервный список:

Александр Караваев, Николай Шапаренко (Динамо), Богдан Михайличенко, Марьян Швед (оба — Шахтер), Тарас Качараба (Славия).

Отмечается, что в ближайшее время официально будет названо имя тренера, который будет руководить командой в июньских поединках отбора Евро-2024.

Сборная Украины начнет сбор 8 июня в Бремене, а 12-го числа сыграет товарищеский матч против Германии.

Поединки отбора Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты состоятся 16 и 19 июня соответственно.

Сообщалось, что главным тренером сборной Украины, вероятнее всего, станет Сергей Ребров, который возглавляет эмиратский Аль-Айн.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины является Руслан Ротань, который возглавлял команду в стартовом матче отбора Евро-2024 против Англии (0:2).

