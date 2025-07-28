«Я очень страдала»: звезда сборной Англии играла на Евро-2025 с переломом ноги

27 июля в Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк в финале женского чемпионата Европы по футболу сборная Англии победила Испанию в серии пенальти (3:1).

105 минут в решающей встрече сыграла английская защитница Люси Бронз. После победы она призналась, что на Евро-2025 играла, несмотря на травму.

«Я фактически провела весь турнир с переломом большеберцовой кости, а затем травмировала колено другой ноги. Вот почему получила много похвалы от девушек после игры со Швецией, поскольку я очень страдала. Если это то, что нужно, чтобы играть за Англию, я это сделаю, хоть и очень больно», — цитирует Люси The Sun.

Отметим, на чемпионате Европы защитница Челси провела 6 игр, в которых отметилась одним забитым мячом.

Ранее также Люси выступала за Барселону, играла во французском Лионе и ряде английских клубов: Манчестер Сити, Ливерпуль, Эвертон и Сандерленд.

Бронз признавалась лучшей футболисткой года в 2018 и 2020 годах по версии BBC. В 2019-м стала первой англичанкой, которая выиграла аналогичную награду от УЕФА. Издание Men in Blazers добавило Бронз в топ-100 лучших футболистов (мужчины и женщины) за всю историю.

