Англия второй раз подряд выиграла женский чемпионат Европы по футболу, одолев Испанию по пенальти

27 июля, 21:58
Англичанки празднуют победу (Фото: REUTERS/Stefan Wermuth)

В Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк состоялся финал женского чемпионата Европы по футболу 2025 года. Сборная Англии победила Испанию в серии пенальти.

Испанки открыли счет в поединке на 25-й минуте. Нападающая Арсенала Мариона Кальдентей головой замкнула навес защитницы Барселоны Оны Батлье.

Англия отыгралась на 57-й минуте. Алессия Руссо из Арсенала точно пробила головой с передачи одноклубницы Хлои Келли.

Команды не сумели выявить победителя в основное время, дополнительные 30 минут прошли без голов, поэтому началась серия пенальти.

Англичанки выиграли послематчевую серию со счетом 3:1 — решающий пенальти реализовала Келли. Голкипер Челси Ханна Хэмптон парировала удары Кальдентей и обладательницы Золотого мяча Айтаны Бонмати, еще один пенальти в составе испанок не забила Сальма Паральюэло.

Евро-2025 (женщины), финал

Англия — Испания — 1:1 (3:1 по пенальти)

Голы: Руссо, 57 — Кальдентей, 25

Англия второй раз подряд и второй раз в целом выиграла Евро. Испанки не сумели впервые в своей истории стать чемпионками континента.

Интересно, что сборная Англии взяла у Испании реванш за поражение в финале чемпионата мира 2023 года.

