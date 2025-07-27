Англия второй раз подряд выиграла женский чемпионат Европы по футболу, одолев Испанию по пенальти
Англичанки празднуют победу (Фото: REUTERS/Stefan Wermuth)
В Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк состоялся финал женского чемпионата Европы по футболу 2025 года. Сборная Англии победила Испанию в серии пенальти.
Испанки открыли счет в поединке на 25-й минуте. Нападающая Арсенала Мариона Кальдентей головой замкнула навес защитницы Барселоны Оны Батлье.
Англия отыгралась на 57-й минуте. Алессия Руссо из Арсенала точно пробила головой с передачи одноклубницы Хлои Келли.
Команды не сумели выявить победителя в основное время, дополнительные 30 минут прошли без голов, поэтому началась серия пенальти.
Англичанки выиграли послематчевую серию со счетом 3:1 — решающий пенальти реализовала Келли. Голкипер Челси Ханна Хэмптон парировала удары Кальдентей и обладательницы Золотого мяча Айтаны Бонмати, еще один пенальти в составе испанок не забила Сальма Паральюэло.
Евро-2025 (женщины), финал
Англия — Испания — 1:1 (3:1 по пенальти)
Голы: Руссо, 57 — Кальдентей, 25
Англия второй раз подряд и второй раз в целом выиграла Евро. Испанки не сумели впервые в своей истории стать чемпионками континента.
Интересно, что сборная Англии взяла у Испании реванш за поражение в финале чемпионата мира 2023 года.
