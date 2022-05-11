«Швейцарская система». УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25 11 мая, 17:05 Цей матеріал також доступний українською УЕФА увеличил количество команд в основном раунде еврокубков (Фото:УЕФА)

Исполком Союза европейской футбольной ассоциации (УЕФА) утвердил «швейцарскую систему» еврокубков с сезона 2024/25.



Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Начиная с сезона 202/25 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций будут выступать по 36 команд вместо 32.

В ЛЧ и ЛЕ каждому клубу будет гарантировано минимум 8 матчей на первом этапе против разных соперников – по четыре дома и на выезде. Сейчас команды на групповом этапе имеют по шесть поединков против трех команд, которые проводятся дома и на выезде.

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Все команды будут размещаться в единой таблице, а матчи пройдут за 10 еврокубковых недель.

8 лучших команд Лиги чемпионов и Лиги Европы будут выходить в 1/8 финала, а коллективы, которые займут от 9 по 24 места, будут проводить по два матча плей-офф для выхода следующий раунд.



В Лиге конференций команды будут играть минимум по 6 матчей. Система выхода в следующий раунд будет похожей.

Четыре дополнительных места, созданные в результате увеличения количества команд, будут распределены следующим образом:

- одно место достанется клубу, занявшему третье место в чемпионате ассоциации и занимающему пятую позицию в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА;

- одно место будет добавлено благодаря увеличению количества команд, которые проходят в турнир по «пути чемпионов» (было четыре, станет пять);

- последние два места достанутся ассоциациям с лучшими коллективными показателями своих клубов в предыдущем сезоне (общее количество набранных очков, деленное на количество участвующих клубов);

Эти две ассоциации заработают одно место клубу с лучшим рейтингом в национальной лиге вне позиций в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках.

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