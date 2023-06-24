Бех-Романчук завоевала второе «золото» Украины по легкой атлетике на Европейских играх 24 июня, 20:10 Марина Бех-Романчук (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла первое место в тройном прыжке на Европейских играх-2023.

В среду, 21 июня, украинка провела свой старт в данной дисциплине, показав результат — 14.58 метра.

Сегодня состоялись соревнования среди представителей элитного дивизиона. По итогам прыжков ни одной из спортсменок не удалось превзойти результат Марины. Таким образом, Бех-Романчук выиграла золото.

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Европейские игры.

Тройной прыжок (женщины) — общий зачет

Марина Бех-Романчук ( Украина, второй дивизион) — 14.58 метра Тугба Данишмаз ( Турция, первый дивизион) — 14.16 Оттавия Честонаро ( Италия, первый дивизион) — 14.09

Отметим, что Бех-Романчук в простом прыжке провалилась. Девушка не смогла выполнить ни одного удачного прыжка за три попытки, показав нулевой результат.

Напомним, первое золото в легкой атлетике для Украины принесла Наталия Кроль.