«Музыкальный фронт — победа. Продолжение следует». Пятов отреагировал на триумф Украины на Евровидении 15 мая, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пятов с оптимизмом смотрит в будущее (Фото:ФФУ)

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями после победы украинской группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе Евровидения.

Пятов не прошел мимо триумфа Украины и опубликовал "сторис" в своем аккаунте в Instagram, в котором намекнул, что это только начало побед нашей страны.

«Музыкальный фронт – победа. Продолжение следует…», - написал голкипер Шахтера.



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Фото: Андрей Пятов via Instagram

Ранее супруга Андрея Пятова, которая вместе с семьей после начала войны проживает за границей, выразила сомнения, что вернется в Украину.

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