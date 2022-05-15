«Музыкальный фронт — победа. Продолжение следует». Пятов отреагировал на триумф Украины на Евровидении

15 мая, 13:27
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Андрей Пятов с оптимизмом смотрит в будущее (Фото:ФФУ)

Андрей Пятов с оптимизмом смотрит в будущее (Фото:ФФУ)

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями после победы украинской группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе Евровидения.

Пятов не прошел мимо триумфа Украины и опубликовал "сторис" в своем аккаунте в Instagram, в котором намекнул, что это только начало побед нашей страны.

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«Музыкальный фронт – победа. Продолжение следует…», - написал голкипер Шахтера.

Видео дня
Андрей Пятов via Instagram
Фото: Андрей Пятов via Instagram
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Ранее супруга Андрея Пятова, которая вместе с семьей после начала войны проживает за границей, выразила сомнения, что вернется в Украину.

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Теги:   Футбол ФК Шахтер Сборная Украины Евровидение Андрей Пятов Евровидение 2022

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