«Музыкальный фронт — победа. Продолжение следует». Пятов отреагировал на триумф Украины на Евровидении
Андрей Пятов с оптимизмом смотрит в будущее (Фото:ФФУ)
Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями после победы украинской группы Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе Евровидения.
Пятов не прошел мимо триумфа Украины и опубликовал "сторис" в своем аккаунте в Instagram, в котором намекнул, что это только начало побед нашей страны.
«Музыкальный фронт – победа. Продолжение следует…», - написал голкипер Шахтера.
Ранее супруга Андрея Пятова, которая вместе с семьей после начала войны проживает за границей, выразила сомнения, что вернется в Украину.
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