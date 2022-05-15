«Страна мужественных и свободных людей». Шевченко поблагодарил Kalush Orchestra за призыв помочь Мариуполю и Азовстали
Андрей Шевченко с первых дней войны активно поддерживает Украину (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поблагодарил победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra, которые со сцены призвали помочь Мариуполю и Азовстали.
Шевченко посвятил победе Kalush Orchestra пост в своем аккаунте в Instagram, в котором подчеркнул важность обращения о помощи Мариуполю и Азовстали, где украинские воины уже более двух месяцев удерживают оборону.
«Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина — страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!» — написал Шевченко.
Ранее Шевченко назвал зверства русских войск геноцидом украинского народа.
Перед этим экс-футболист заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.
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