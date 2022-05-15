«Страна мужественных и свободных людей». Шевченко поблагодарил Kalush Orchestra за призыв помочь Мариуполю и Азовстали

15 мая, 17:03
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Андрей Шевченко с первых дней войны активно поддерживает Украину (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)

Андрей Шевченко с первых дней войны активно поддерживает Украину (Фото:Андрей Шевченко via Twitter)

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко поблагодарил победителей Евровидения-2022 Kalush Orchestra, которые со сцены призвали помочь Мариуполю и Азовстали.

Шевченко посвятил победе Kalush Orchestra пост в своем аккаунте в Instagram, в котором подчеркнул важность обращения о помощи Мариуполю и Азовстали, где украинские воины уже более двух месяцев удерживают оборону.

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«Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина — страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!» — написал Шевченко.

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Ранее Шевченко назвал зверства русских войск геноцидом украинского народа.

Перед этим экс-футболист заявил, что подал документы для приема в своем доме в Лондоне украинских беженцев.

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Теги:   Футбол Андрей Шевченко Евровидение Евровидение 2022 Kalush Orchestra

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