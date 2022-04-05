«Украина дала мне все, что у меня есть». Экс-футболист национальной сборной объяснил, почему пошел защищать страну 5 апреля, 21:06 Цей матеріал також доступний українською Владимир Езерский взял в руки оружие (Фото:УАФ)

Экс-футболист сборной Украины Владимир Езерский, который больше месяца защищал Киев от российских оккупантов в составе одного из добровольческих батальонов, объяснил, почему пошел защищать страну.

Езерский рассказал, что в первый день войны вывез семью из Киева, а сам вернулся в столицу, сообщает Команда №1.

«После того как мои родные обустроились на новом месте, я сразу принял решение – нужно ехать защищать свой дом. Считаю, если ты украинец, если ты патриот своей страны, то должен поступать именно так и никак иначе. Украина дала мне все, что у меня есть, здесь родились мои дети. У меня не было никаких сомнений, что нужно делать во время этой войны», - сказал Езерский.

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Экс-футболист также рассказал, что он был не в теробороне, а в отдельном добровольческом батальоне Чайка, который возглавил Иван Рудяк.

« От нас до Бучи и Ирпеня — примерно 10 километров. На пятый или шестой день последовали прорывы и по нашей стороне.

В один день мы поняли, что активные боевые действия начались в Стоянке – буквально в трех километрах от нас. Там был взорван мост через реку Ирпень.

Так мы попали на линию разграничения, в зону боевых действий. Перед нами, рядом с нами – вооруженные силы, специальные группировки, а мы, как оказалось, прикрывали их с самого тыла”, – рассказал Владимир.

Ранее сообщалось, что в состав теробороны Киева записались экс-футболист Динамо Александр Алиев и игрок Колосса Андрей Богданов, а украинский тренер Юрий Вернидуб борется с оккупантами в составе артиллерийской бригады ВСУ.

Также в ряды украинской армии вступил защитник Левого берега Тарас Пинчук.





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