Ударил и убежал. Фанат Тоттенхэма после матча дал пинка вратарю Арсенала — видео

16 января, 14:44
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Лондонское дерби завершилось победой Арсенала (Фото:Reuters/Paul Childs)

Лондонское дерби завершилось победой Арсенала (Фото:Reuters/Paul Childs)

После матча английской Премьер-лиги между Арсеналом и Тоттенхэмом (2:0) вратарю «канониров» досталось от одного из фанатов «шпор».

После окончания матча у Рамсдейла возник конфликт с нападающим Тоттенхэма Ришарлисоном, который после спора начал толкать вратаря.

После того как страсти утихли, Рамсдейла пошел за пределы поля, чтобы попить воды, а когда наклонился за бутылкой, получил пинка от фаната «шпор», которые после этого убежал.

Видео дня

https://twitter.com/StoolFootball/status/1614690665102966785
https://twitter.com/TheBOMBOMs/status/1614814259254550528
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"Фанаты Тоттенхэма во время матча меня провоцировали, а я им ответил. Эти люди все это увидели как часть спорта, но один из фанатов попытался немного ударить меня по спине.

Обидно, ведь это только игра. Футболисты обеих команд пытались меня увести, но, к счастью, не случилось чего-нибудь серьезного", — прокомментировал инцидент Рамсдейл.

Ранее в Турции болельщик выбежал на поле и избил футболиста угловым флажком.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Тоттенхэм Футбольные курьезы

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