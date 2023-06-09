Фермерский подарок: Фанаты чемпиона Бельгии оригинально поблагодарили Брюгге, который помог выиграть титул — фото
Фанаты Антверпена (Фото:ФК Антверпен)
Футбольный клуб Антверпен стал чемпионом Бельгии впервые за 66 лет. Болельщики команды сделали креативный подарок своему конкуренту.
Клуб из Брюгге в последнем туре обыграл Юнион, что позволило Антверпену выиграть трофей.
Фанаты чемпиона привезли к домашнему стадиону Брюгге Ян Брейдел мешки с картофелем. Все дело в том, что одно из прозвищ брюссельской команды — «фермеры».
«Спасибо. С уважением, Антверпен», — гласит надпись на баннаре.
Напомним, Антверпен в заключительном туре чемпионского плей-офф чемпионата Бельгии вырвал ничью в игре с Генком (2:2), а Брюгге переиграл Юнион (3:1).
Отметим, что Антверпен выиграл пятое чемпионство, но первое с 1957 года.
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