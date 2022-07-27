«Мы не примем это подписание». Фанаты испанского топ-клуба выступили против перехода Роналду 27 июля, 16:53 Контракт Роналду не горит желанием оставаться в Манчестере Юнайтед (Фото:REUTERS/Scott Heppell)

Фанаты мадридского Атлетико отреагировали на слухи о возможном переходе в состав «матрасников» нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, ранее выступавшего за другой клуб из столицы Испании — Реал.

Болельщик Атлетико заявили, что не хотят видеть Роналду в мадридской команде, поскольку он не соответствует ценностям клуба, сообщает Международный союз клубов болельщиков «матрасников» в Twitter.

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"Даже в том маловероятном случае, когда такой игрок, находящийся на откровенном спаде, как Криштиану Роналду, сможет помочь нам завоевать титул, мы не примем это подписание", - говорится в заявлении болельщиков.

Фанаты Атлетико добавили, что Роналду никогда не сможет получить их преданность и признание.

"Мы просим клуб отклонить его возможное подписание, если такое когда-то рассматривалось", - добавили фанаты.



Сообщалось, что Роналду намерено покинуть Манчестер Юнайтед и ради перехода в другой клуб готов пойти на сокращение своей заработной платы до 30%.

Кроме Атлетико, среди претендентов на Роналду СМИ, в частности, называли Рому, Спортинг и Баварию, в которой позже опровергли возможный трансфер португальца.

Кроме того, ходили слухи, что Роналду может вернуться в Реал, за который он выступал в 2009-2018 годах.

На фоне слухов о желании Роналду покинуть Манчестер Юнайтед футболист не отправился вместе с английским клубом на предсезонный тур в Таиланд «по семейным причинам».



Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг в свою очередь заявил, что португалец не продается.



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