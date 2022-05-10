«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты Атлетико провоцировали украинского голкипера Реала, напомнив о войне 10 мая, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Лунин наконец-то дебютировал за Реал в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Фанаты Атлетико пытались вывести из себя украинского голкипера Реала Андрея Лунина во время мадридского дерби в 35-м туре чемпионата Испании, которое завершилось победой «матрасников» со счетом 1:0.

Фанаты Атлетико пытались затравить Лунина, мол, он играет в футбол, в то время как в Украине война, сообщает RNMJ TV Real Madrid.

Отмечается, что большинство фанатов не поддержали такой способ для провокации украинского голкипера.

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Следует отметить, что матч против Атлетико стал для Лунина дебютным в составе Реала в чемпионате Испании.

Контракт украинского голкипера со «сливочными» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что после выхода мадридского Реала в финал Лиги чемпионов Лунин стал четвертым украинцем, который станет участником решающего матча самого престижного клубного турнира мира.



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