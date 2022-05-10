«Ты здесь играешь, а твоя страна плачет». Фанаты Атлетико провоцировали украинского голкипера Реала, напомнив о войне

10 мая, 15:01
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Лунин наконец-то дебютировал за Реал в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Лунин наконец-то дебютировал за Реал в чемпионате Испании (Фото:REUTERS/Isabel Infantes)

Фанаты Атлетико пытались вывести из себя украинского голкипера Реала Андрея Лунина во время мадридского дерби в 35-м туре чемпионата Испании, которое завершилось победой «матрасников» со счетом 1:0.

Фанаты Атлетико пытались затравить Лунина, мол, он играет в футбол, в то время как в Украине война, сообщает RNMJ TV Real Madrid.

Отмечается, что большинство фанатов не поддержали такой способ для провокации украинского голкипера.

Видео дня
https://twitter.com/rnmjtv2/status/1523764176434343936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1523764176434343936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffanday.net%2Fnews%2Fty-zdes-igraesh-a-tvoya-strana-plachet-fanaty-atletiko-provocirovali-lunina-vo-vremya-madridskogo-derbi
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Следует отметить, что матч против Атлетико стал для Лунина дебютным в составе Реала в чемпионате Испании.

Контракт украинского голкипера со «сливочными» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что после выхода мадридского Реала в финал Лиги чемпионов Лунин стал четвертым украинцем, который станет участником решающего матча самого престижного клубного турнира мира.

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Атлетико (Мадрид) Чемпионат Испании Примера Андрей Лунин

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