Предатель и наемник. Фанаты Барселоны атаковали Месси после неудачи команды в Лиге чемпионов — фото 13 октября, 20:45 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Фанаты испанской Барселоны атаковали бывшего форварда своей команды Лионеля Месси после неудачи «сине-гранатовых» в матче Лиги чемпионов с миланским Интером.



Аргентинец поставил лайк посту в Instagram своего соотечественника Лаутаро Мартинеса, выступающего за итальянский клуб.

Тот в соцсети поделился несколькими фото с поединка. Снимки Лаутаро прокомментировал словами: «Сердце, личность, смирение».

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После этого фанаты Барселоны раскритиковали Месси за его действия, которые, по их мнению, были направлены против родного клуба.

Так, один из болельщиков «сине-гранатовых» назвал Лионеля «бессовестным предателем», а другой «обычным наемником».

Месси — воспитанник Барселоны и ее рекордсмен по количеству забитых мячей и сыгранных матчей. В клубе он провел более 20 лет.

Ранее Месси огорчил фанатов сборной Аргентины, заявив, что предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.

