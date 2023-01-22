Вспомнили Украину. Болельщики Челси посвятили песню Мудрику — видео
Мудрик дебютировал за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Болельщики Челси во время матча английской Премьер-лиги с Ливерпулем (0:0) посвятили песню новичку команды украинцу Михаилу Мудрику.
После выхода Мудрика на поле фанаты лондонского клуба спели песню для полузащитника, в которой упомянули Украину, а также потролили Арсенал, который хотел видеть футболиста в своей команде, но проиграл конкуренцию.
Текст песни:
Он прилетел из Украины
На частном самолете Боли.
Мудрик спросил меня,
Арсенал когда-то выигрывал Лигу чемпионов?
Я ответил ему, что нет.
Ты знаешь, куда нужно идти.
Тогда он сказал мне:
Я хочу поднять третий Кубок
Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет. В лондонском клубе украинец будет зарабатывать более 112 тыс. евро в неделю.