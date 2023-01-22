Вспомнили Украину. Болельщики Челси посвятили песню Мудрику — видео

22 января, 12:51
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Мудрик дебютировал за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик дебютировал за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Болельщики Челси во время матча английской Премьер-лиги с Ливерпулем (0:0) посвятили песню новичку команды украинцу Михаилу Мудрику.

После выхода Мудрика на поле фанаты лондонского клуба спели песню для полузащитника, в которой упомянули Украину, а также потролили Арсенал, который хотел видеть футболиста в своей команде, но проиграл конкуренцию.

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Текст песни:

Он прилетел из Украины
На частном самолете Боли.
Мудрик спросил меня,
Арсенал когда-то выигрывал Лигу чемпионов?
Я ответил ему, что нет.
Ты знаешь, куда нужно идти.
Тогда он сказал мне:
Я хочу поднять третий Кубок

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Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет. В лондонском клубе украинец будет зарабатывать более 112 тыс. евро в неделю.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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