Вспомнили Украину. Болельщики Челси посвятили песню Мудрику — видео 22 января, 12:51 Мудрик дебютировал за Челси (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Болельщики Челси во время матча английской Премьер-лиги с Ливерпулем (0:0) посвятили песню новичку команды украинцу Михаилу Мудрику.

После выхода Мудрика на поле фанаты лондонского клуба спели песню для полузащитника, в которой упомянули Украину, а также потролили Арсенал, который хотел видеть футболиста в своей команде, но проиграл конкуренцию.

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Текст песни:

Он прилетел из Украины

На частном самолете Боли.

Мудрик спросил меня,

Арсенал когда-то выигрывал Лигу чемпионов?

Я ответил ему, что нет.

Ты знаешь, куда нужно идти.

Тогда он сказал мне:

Я хочу поднять третий Кубок

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет. В лондонском клубе украинец будет зарабатывать более 112 тыс. евро в неделю.

