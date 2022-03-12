Фанаты хорватского клуба ярко поддержали Украину — фото
Фанаты сделали сектор сине-желтым (Фото:Twitter)
Болельщики загребского Динамо поддержали Украину, на которую напала Россия.
Во время матча 27-го тура чемпионата Хорватии между Динамо и Хайдуком фанаты загребского клуба вывесили баннер «Слава Украине! Героям слава!».
Кроме того, с помощью флажков болельщики оформили гостевой сектор в сине-желтые цвета.
Ранее болельщики Челси и Ливерпуля перед финалом Кубка английской лиги трогательно поддержали Украину.
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