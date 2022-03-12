Фанаты хорватского клуба ярко поддержали Украину — фото 12 марта, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Фанаты сделали сектор сине-желтым (Фото:Twitter)

Болельщики загребского Динамо поддержали Украину, на которую напала Россия.

Во время матча 27-го тура чемпионата Хорватии между Динамо и Хайдуком фанаты загребского клуба вывесили баннер «Слава Украине! Героям слава!».

Кроме того, с помощью флажков болельщики оформили гостевой сектор в сине-желтые цвета.



Dinamo Zagreb away at Hajduk Split tonight pic.twitter.com/uPALKw24Ug — Special Guests (@speguests) March 12, 2022

Ранее болельщики Челси и Ливерпуля перед финалом Кубка английской лиги трогательно поддержали Украину.

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