Фанаты хорватского клуба ярко поддержали Украину — фото

12 марта, 21:49
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Фанаты сделали сектор сине-желтым (Фото:Twitter)

Фанаты сделали сектор сине-желтым (Фото:Twitter)

Болельщики загребского Динамо поддержали Украину, на которую напала Россия.

Во время матча 27-го тура чемпионата Хорватии между Динамо и Хайдуком фанаты загребского клуба вывесили баннер «Слава Украине! Героям слава!».

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Кроме того, с помощью флажков болельщики оформили гостевой сектор в сине-желтые цвета.

Ранее болельщики Челси и Ливерпуля перед финалом Кубка английской лиги трогательно поддержали Украину.

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Теги:   Футбол Фанаты Болельщики Динамо (Загреб) Война в Украине

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