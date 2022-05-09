Фанаты самого титулованного хорватского клуба поддержали защитников Мариуполя — фото

9 мая, 15:52
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Фанаты Динамо Загреб не впервые поддержали Украину (Фото:ФК Динамо Загреб)

Фанаты Динамо Загреб не впервые поддержали Украину (Фото:ФК Динамо Загреб)

Болельщики загребского Динамо проявили солидарность с украинскими военными, защищающими Мариуполь.

Во время матча чемпионата Хорватии с Осиеком (3:0) фанаты загребского клуба вывесили баннер Save Mariupol с призывом спасти украинских воинов и мирных жителей города.

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Это уже не первый раз фанаты загребского Динамо поддерживают Украину. В первые дни войны они вывесили на трибунах баннер «Слава Украине! Героям слава!».

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Мариуполь Динамо (Загреб)

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