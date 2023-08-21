Болельщики итальянского клуба устроили грандиозный прием футболисту сборной Украины — видео

21 августа, 11:08
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Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Итальянская Дженоа устроила шоу в честь перехода в команду украинского игрока Руслана Малиновского.

Перед матчем 1 тура чемпионата Италии против Фиорентины состоялась презентация Малиновского на домашнем стадионе генуэзцев.

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Фанаты устроили украинскому игроку чрезвычайно теплый прием. Они встретили украинца громкими овациями и единогласно скандировали его фамилию.

Видео дня

https://twitter.com/malinovskyi18/status/1693176569919852670?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1693176569919852670%7Ctwgr%5Eb460c6eaaf745dc45f7c2838e6e7600df2b9ce7c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dynamomania.com%2Fru%2Fnews%2F694345-dzhenoa-yarko-prezentovala-malinovskogo-video-bezumnogo-priema-ukrainca-na-stadione-grifonov

Малиновский в матче против Фиорентины не сыграл, а Дженоа разгромно уступила 1:4.

В следующем туре Дженоа сыграет против Лацио. Матч состоится 27 августа в Риме.

Ранее Руслан Малиновский поделился впечатлениями от перехода в Дженоа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Серия А Чемпионат Италии ФК Дженоа Руслан Малиновский

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