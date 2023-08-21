Болельщики итальянского клуба устроили грандиозный прием футболисту сборной Украины — видео
Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)
Итальянская Дженоа устроила шоу в честь перехода в команду украинского игрока Руслана Малиновского.
Перед матчем 1 тура чемпионата Италии против Фиорентины состоялась презентация Малиновского на домашнем стадионе генуэзцев.
Фанаты устроили украинскому игроку чрезвычайно теплый прием. Они встретили украинца громкими овациями и единогласно скандировали его фамилию.
Малиновский в матче против Фиорентины не сыграл, а Дженоа разгромно уступила 1:4.
В следующем туре Дженоа сыграет против Лацио. Матч состоится 27 августа в Риме.
Ранее Руслан Малиновский поделился впечатлениями от перехода в Дженоа.