Болельщики итальянского клуба устроили грандиозный прием футболисту сборной Украины — видео 21 августа, 11:08 Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Итальянская Дженоа устроила шоу в честь перехода в команду украинского игрока Руслана Малиновского.

Перед матчем 1 тура чемпионата Италии против Фиорентины состоялась презентация Малиновского на домашнем стадионе генуэзцев.

Фанаты устроили украинскому игроку чрезвычайно теплый прием. Они встретили украинца громкими овациями и единогласно скандировали его фамилию.

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Малиновский в матче против Фиорентины не сыграл, а Дженоа разгромно уступила 1:4.

В следующем туре Дженоа сыграет против Лацио. Матч состоится 27 августа в Риме.

Ранее Руслан Малиновский поделился впечатлениями от перехода в Дженоа.

