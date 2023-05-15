Фанаты Эспаньола набросились на футболистов Барселоны после празднования чемпионства — видео

15 мая, 10:19
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Некоторые фанаты бросались креслами (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Некоторые фанаты бросались креслами (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Фанаты Эспаньола не дали футболистам Барселоны насладиться первым за четыре года чемпионством в испанской Ла Лиге.

Барселона завоевала золотые награды чемпионата Испании после выездной победы над Эспаньолом и начала праздновать на стадионе принципиального соперника, что не понравилось местным болельщикам.

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Футболисты Барселоны после финального свистка собрались в центральном круге, но радовались сине-гранатовые недолго.

С трибун на поле прорвались фанаты Эспаньола и прогнали подопечных Хави, которым под прикрытием охраны быстро пришлось бежать в подтрибунное помещение. Болельщики Эспаньола бросали в сторону игроков разные предметы, в том числе и кресла.

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Ранее сообщалось, что в Неаполе был застрелен болельщик во время празднования чемпионства Наполи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   ФК Барселона Фанаты Болельщики Чемпионат Испании Эспаньол

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