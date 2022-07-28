Луческу не явился на пресс-конференцию после матча с Фенербахче из-за скандирования турецких фанатов о Путине — видео

28 июля, 01:49
Луческу покидал стадион, не явившись на пресс-конференцию после игры (Фото:ФК Динамо)

Луческу покидал стадион, не явившись на пресс-конференцию после игры (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер Динамо Киев Мирча Луческу не пришел на пресс-конференцию после ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде с Фенербахче из-за скандирования турецких фанатов о российском диктаторе Владимире Путине.

Как сообщает турецкое издание Spor в Twitter, причиной тому послужило скандирование болельщиков стамбульского клуба о кремлевском правителе, развязавшем войну против Украины.

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https://twitter.com/yenisafakspor/status/1552390382113230848

После того, как Виталий Буяльский вывел Динамо вперед, сделав счет 1:0, фанаты Фенербахче начали скандировать: «Ла-ла-ла, Владимир Путин».

https://twitter.com/batubozkurk/status/1552359284532563972

Впоследствии появилось видео, как Луческу покидал стадион турецкого клуба, не явившись на пресс-конференцию после игры.

https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1552399527554043914

Динамо победило Фенербахче со счетом 2:1 в дополнительное время и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов украинский клуб ждет дуэль с австрийским Штурмом.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Владимир Путин Мирча Луческу Фанаты ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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