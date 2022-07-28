«Позор вам». Экс-игрок Динамо высказался о скандальном скандировании фанатов Фенербахче в поддержку Путина 28 июля, 11:08 Артем Кравец раскритиковал поведение фанатов Фенербахче (Фото:ФК Коньяспор)

Бывший футболист Динамо Артем Кравец отреагировал на поведение стамбульских фанатов Фенербахче, которые во время матча против киевского клуба скандировали в поддержку российского диктатора Владимира Путина.

Портной, игравший в Турции за Кайсериспор и Коньяспор, опубликовал « Сторис» в своем аккаунте в Instagram, в котором осудил поведение турецких фанатов.

« Я играл в Турции более четырех лет. И я очень разочарован.

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Весь цивилизованный мир поддерживает Украину, а фаны Фенербахче поддерживают путлера, производящего геноцид украинцев

Позор вам… Нет слов. Вы не можете поддерживать геноцид, когда некоторые люди бесплатно посылают байрактары и помогают нашей стране", - написал Кравец.

Фото: Артем Кравец via Instagram

Сообщалось, что из-за скандирования турецких фанатов о Путине во время поединка с Фенербахче Мирча Луческу не явился на послематчевую пресс-конференцию и подверг критике болельщиков стамбульского клуба, заявив, что не ожидал от них такого.

Динамо победило Фенербахче со счетом 2:1 в дополнительное время и вышло в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов, где украинский клуб ждет дуэль с австрийским Штурмом.

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