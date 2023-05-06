Забросали футболистов теннисными мячами. Фанаты Кельна устроили необычную акцию протеста 6 мая, 10:20 Фанаты Кельна (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

В матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу леверкузенский Байер на своем поле уступил Кельну.



Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дави Зельке. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Амине Адли.

Во время встречи произошел забавный инцидент: болельщики Кельна забросали поле теннисными мячами. Это была акция протеста против переноса матча с выходного дня на вечер пятницы.

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Фото: ua.tribuna.com

Кельн набрал 38 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице.

Леверкузенцы с 48 очками остались шестыми.

Фото: flashscore.ua

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